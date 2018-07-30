В Афганистане боевики убили кандидата на парламентских выборах и старейшину

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кандидат на выборах в провинции Нангархар на востоке Афганистана Хайат Хан погиб в понедельник в результате теракта, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что рядом с политиком подорвался террорист-смертник. Жертвами взрыва стали еще три человека.

В провинции Фарьяб на северо-западе страны боевиками радикального движения "Талибан"* были убит старейшина Момен Араб, который представлял около 3 тысяч семей в округе. По данным агентства Пажвак, талибы похитили мужчину в воскресенье, а утром в понедельник отрубили ему голову.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на октябрь, президентские должны состояться в 2019 году.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан" в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

* Террористическая организация, запрещенная в России.