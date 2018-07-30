Украинские силовики выпустили 16 мин по югу республики, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили в понедельник 16 мин в направлении двух населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 16.30 до 17.30 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Лебединское-Саханка — выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, Широкино-Ленинское — выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", — сказал он журналистам.