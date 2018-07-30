США стремятся к партнерству, а не доминированию в АТР, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается не в доминировании, а в стремлении к партнерству, основанному на взаимном уважении, заявил в рамках выступления на Азиатско-Тихоокеанском бизнес-форуме госсекретарь США Майк Помпео.

"США стремятся не к доминированию, а к партнерству (в Азиатско-Тихоокеанском регионе)", — сказал он.

Помпео добавил, что это "сотрудничество должно быть основано на взаимном уважении … это стратегия не зависимости, а партнёрства".

По словам госсекретаря, США стремятся к разрешению всех территориальных конфликтов и спорных вопросов, поскольку "стабильность и мир в регионе в интересах всего мира".