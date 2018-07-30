США потратят $113 миллионов на кибербезопасность и инфраструктуру в АТР

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник в рамках своего выступления в Торговой палате США объявил о трёх инициативах в области бизнес-сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Наша первая задача — это цифровые технологии и кибербезопасность. Это сотрудничество должно основываться на соблюдении международного законодательства. Это возможность инвестиций для американских компаний", — сказал он. По его словам, американский бизнес готов потратить на эти нужды порядка 25 миллионов долларов.

Помпео отметил, что вторая и третьи инициативы США — инвестиции в энергетику и инфраструктуру в регионе.

Госсекретарь подчеркнул, что эти инициативы основаны на стратегии президента США Дональда Трампа в регионе, предполагающей не доминирование США, а взаимовыгодное сотрудничество.

В общей сложности США инвестируют около 113 миллионов долларов, заключил он.