Во Львове радикалы вновь осквернили могилу Героя СССР

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Вандалы в ночь на понедельник разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове, сообщило в понедельник интерне-издание Zahid.net.

"В ночь на 30 июля члены праворадикальной организации разрисовали могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове. Это уже второй акт вандализма на могиле Кузнецова за последние два месяца", — говорится в сообщении издания.

В управлении Нацполиции во Львовской области изданию сообщили, что "информация об этом инциденте не поступала".

Интерне-издание Zahid.net в июне сообщила, что вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Холм Славы во Львове — это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.