В Грузии суд отменил штраф за употребление марихуаны

ТБИЛИСИ, 30 июл – РИА Новости. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности".
"Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности… по мнению суда, индивидуальное потребление марихуаны играет очень слабую роль в содействии ее обороту", — сказано в заявлении суда.
При этом, незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым. В частности, если правоохранитель обнаружит до 5 грамм высушенной марихуаны и до 10 грамм сырой, штраф составит более 200 долларов, а в больших количествах – будет возбуждено уголовное дело.
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