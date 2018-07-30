В Минске "бандеровцы" избили мужчину за футболку с символикой ДНР

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Националисты в Минске избили ветерана Афганской войны из-за футболки с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Украина.ру".

Нападение произошло 21 июня на окраине города. Как сообщил изданию сам пострадавший, ему начали сигналить из автомобиля Nissan, в салоне которого он заметил символику украинских и белорусских националистов.

"Машина останавливается, выходят двое крепких спортивных ребят. На мне футболка ДНР, очевидно, она их изначально и задела. Спрашиваю с улыбкой: "Бандеровцы, что ли?", один из них мне отвечает: "Да, а что?" — рассказал он.

После этого националисты напали на мужчину и начали его избивать, а затем скрылись. Жертву госпитализировали с сотрясением мозга, томография выявила перелом орбиты одного глаза.

По словам пострадавшего, первоначальное расследование инцидента белорусские правоохранители приостановили в середине июля, сославшись на задержку данных судмедэкспетизы. Мужчина отметил, что личности нападавших ему уже известны, добавив, что в минувший четверг он написал заявление в полицию, которая проведет проверку по факту нанесения телесных повреждений.