Выборы в Камбодже прошли открыто, отметил наблюдатель от российского ЦИК

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Член российского Центризбиркома Сергей Сироткин, наблюдавший за ходом воскресных парламентских выборов в Камбодже, оценил их как открытые и прозрачные, наблюдатель от ЦИК РФ не зафиксировал ни одного нарушения, способного повлиять на результаты волеизъявления граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сироткин в воскресенье, 29 июля, принял участие в международном наблюдении за выборами в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи шестого созыва. Как отмечено в сообщении пресс-службы, член ЦИК в день выборов присутствовал на открытии избирательных участков, наблюдал за ходом голосования и подсчетом голосов в столице королевства – городе Пномпень, где посетил 3 избирательных центра и 47 участков.

"Ни одного нарушения, влияющего на результаты выборов, зафиксировано не было. Выборы прошли открыто и прозрачно в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Королевства Камбоджа. Надо отметить высокую организацию и слаженность в работе избирательных комиссий всех уровней", — цитирует пресс-служба слова Сироткина.

Он отметил, что члены избиркомов Камбоджи "подтвердили высокий уровень своей подготовки и профессионализма".

В пресс-службе ЦИК напомнили, что в марте нынешнего года ведомство заключило соглашение с Национальным избирательным комитетом Камбоджи. Документом, в частности, предусмотрен обмен информацией о международных избирательных стандартах, их применении в национальном законодательстве и практике работы избирательных органов.

В сообщении отмечено, что на нынешних парламентских выборах Национальный избирательный комитет зарегистрировал 20 партий, которые выдвинули 4126 своих кандидатов в депутаты. В списки избирателей были включены более 8 миллионов граждан страны, достигших 18 лет и обладающих активным избирательным правом. Всего в качестве национальных и международных наблюдателей, по данным ЦИК, были аккредитованы более 79 тысяч сотрудников от 107 неправительственных учреждений, а также 20 зарубежных государств.

Правящая Народная партия Камбоджи (CPP) по итогам прошедших выборов в Национальную ассамблею получила все места, передало агентство Киодо со ссылкой на поступившие в его распоряжение результаты. Явка составила 82,71%. Избирательная комиссия еще не опубликовала официальные данные.