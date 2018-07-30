Выборы в Камбодже прошли открыто, отметил наблюдатель от российского ЦИК

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Член российского Центризбиркома Сергей Сироткин, наблюдавший за ходом воскресных парламентских выборов в Камбодже, оценил их как открытые и прозрачные, наблюдатель от ЦИК РФ не зафиксировал ни одного нарушения, способного повлиять на результаты волеизъявления граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Ни одного нарушения, влияющего на результаты выборов, зафиксировано не было. Выборы прошли открыто и прозрачно в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Королевства Камбоджа. Надо отметить высокую организацию и слаженность в работе избирательных комиссий всех уровней", — цитирует пресс-служба слова Сироткина.
Он отметил, что члены избиркомов Камбоджи "подтвердили высокий уровень своей подготовки и профессионализма".
В сообщении отмечено, что на нынешних парламентских выборах Национальный избирательный комитет зарегистрировал 20 партий, которые выдвинули 4126 своих кандидатов в депутаты. В списки избирателей были включены более 8 миллионов граждан страны, достигших 18 лет и обладающих активным избирательным правом. Всего в качестве национальных и международных наблюдателей, по данным ЦИК, были аккредитованы более 79 тысяч сотрудников от 107 неправительственных учреждений, а также 20 зарубежных государств.
Правящая Народная партия Камбоджи (CPP) по итогам прошедших выборов в Национальную ассамблею получила все места, передало агентство Киодо со ссылкой на поступившие в его распоряжение результаты. Явка составила 82,71%. Избирательная комиссия еще не опубликовала официальные данные.