В Иране почти 30 человек задержали за "подрыв экономики"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По меньшей мере 29 человек задержаны в Иране за "подрыв экономики", сообщает агентство Mehr со ссылкой на первого заместителя главы судебной власти Ирана Голяма Хусейна Мохсени Эжеи.

"Этих людей привлекли к ответственности, они были арестованы за подрыв денежной и валютной системы страны", — заявил иранский чиновник, слова которого приводит агентство.

По его словам, многие из задержанных обвиняются в преступлениях, наказанием за которые может стать смертная казнь. Он добавил, что еще ряд людей будет задержан в понедельник по схожим обвинениям, и в скором времени начнутся судебные слушания.

Имена 29 задержанных не раскрываются.

В Иране в течение последних нескольких месяцев наблюдается резкое падение иранского риала по отношению к доллару. Так, неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила отметку в 100 тысяч риалов и достигала, по данным СМИ, 112 тысяч риалов, в то время как еще в феврале — начале марта она не превышала 50 тысяч риалов. Официальный же курс составляет около 44 тысяч риалов за доллар.