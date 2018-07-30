В госорганизациях Британии появятся специалисты по борьбе с мошенничеством

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании в октябре откроет новую профессию для государственных организаций — специалист по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями, говорится в сообщении британского кабмина.
По словам замруководителя аппарата кабинета министров Хлои Смит, новая должность в правительстве и госорганизациях появится 9 октября. Также, по ее словам, ряд международных партнеров Британии "уже обратился с просьбой возглавить международную рабочую группу в этой области".