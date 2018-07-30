Киргизия запросила у Казахстана вертолет для эвакуации туристов

БИШКЕК, 30 июл – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии запросило у Казахстана вертолет для эвакуации группы казахстанских и российских туристов, попавших под камнепад на леднике Скрябина в Киргизии, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы МЧС республики.

Ранее МИД Казахстана распространил информацию о группе туристов в составе которой были российские и казахские граждане попавшей под камнепад в горах Киргизии. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

"Группа туристов в составе 7 человек попала под камнепад на леднике Скрябина. Среди них есть раненые. Мы запросили вертолет у Казахстана для эвакуации пострадавших", — заявила она.

Как сообщила ранее РИА Новости представитель посольства РФ в Бишкеке Дарья Пахомова, в настоящий момент проходит операция по спасению пострадавших граждан.

"Известно об одном погибшем и еще одном пострадавшем в тяжелом состоянии. Пока нет информации гражданами какого государства они являются", – отметила она.