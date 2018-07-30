"Яндекс.Такси" отверг подозрения в нарушении закона о рекламе в Литве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Яндекс.Такси" не оказывает в Литве услуги по перевозке, поэтому сервису не нужна специальная лицензия, что указано в его рекламе в стране, заявили в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс обратился в Совет по конкуренции с просьбой рассмотреть вопрос, не нарушает ли распространяемая реклама "Яндекс.Такси" литовского закона о рекламе и не вводит ли в заблуждение потребителя. Отмечается, что в рекламе "Яндекс.Такси" описываются услуги такси, "однако компания до сих пор не обратилась к администрации вильнюсской мэрии с просьбой о выдаче разрешения на перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отметили, что приложение "Яндекс.Такси", согласно законодательству Литвы — это информационный сервис (informacinės visuomenės paslauga – дословно, сервис информационного общества) для заказа поездки онлайн.

"Яндекс.Такси" не оказывает услуг по перевозке ни в Литве, ни в других странах. Поэтому приложению "Яндекс.Такси" не нужны какие-либо специальные лицензии. Поездки, заказанные через приложение в Литве, выполняют только местные официальные службы такси и перевозчики, у которых есть все необходимые разрешения от местных властей. Реклама приложения "Яндекс.Такси" содержит дисклеймер (письменный отказ от ответственности – ред.) об этом", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В компании напомнили также, что в Литве приложение "Яндекс.Такси" предоставлено материнской компанией Yandex.Taxi BV (Нидерланды).