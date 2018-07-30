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В мире

В Лондоне выступили против казни двух палачей ИГ* британского происхождения

(обновлено: 16:48 30.07.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallГлава МВД Великобритании Саджид Джавид. Архивное фотоГлава МВД Великобритании Саджид Джавид. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид выступил против смертной казни для задержанных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство"* британского происхождения.

Мусульманин молится в мечети в городе Риполь к северу от Барселоны, Испания. 19 августа 2017
© AP Photo / Francisco Seco
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МВД Великобритании 27 июля приостановило сотрудничество с США по экстрадиции из Сирии двух боевиков на фоне опасений, что в отношении них в Америке могут применить смертную казнь. Юрист одного из родственников боевиков обратился к Джавиду с просьбой принять участие в деле после того, как глава министерства сообщил, что Лондон не будет препятствовать планам США. Министерство подтвердило, что "получило запрос от законного представителя семьи одного из подозреваемых приостановить ответные действия по взаимной юридической помощи" с представителями американских властей и согласилось на краткий срок приостановить их. Как подчеркнуло министерство, Лондон "по-прежнему настроен на то, чтобы привлечь этих людей к ответственности".

"Лично я не поддерживаю смертную казнь, но в данном конкретном деле в интересах всех будет привлечь этих людей к суду в наиболее подходящей юрисдикции. Я не могу далее комментировать это из-за того, что по этому делу возможны дальнейшие процессуальные действия", — сказал Джавид журналистам в понедельник в Лондоне.

Американские власти хотят экстрадировать боевиков из Сирии в США, чтобы привлечь их к ответственности, но нуждаются в доказательствах, которые находятся в распоряжении британцев. В середине июля британские СМИ со ссылкой на некие документы сообщали, что глава британского МВД отказался препятствовать депортации боевиков в США. Ранее СМИ сообщали, что британские власти требовали от Вашингтона гарантий неприменения смертной казни и грозились не предоставить американцам важную информацию, касающуюся передвижений, радикализации и деятельности боевиков.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
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В начале февраля "Сирийские демократические силы" (SDF) захватили двух британцев из группы палачей ИГ*. Взятые в плен Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в четверку боевиков, известных как "Битлз" из-за их британского акцента. Главарь группы Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме. После задержания террористы передали американским спецслужбам значительное количество информации. В настоящее время они находятся под стражей.

Все четверо боевиков ранее проживали в западном Лондоне. Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах. Группа стала известна после того, как ее лидер Джихади Джон в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. Ранее СМИ сообщали, что Коти и Эльшейх были лишены британского гражданства.

*Террористическая организация, запрещена в России

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Евгений Александрович
На таком высоком уровне и не стесняются.
17:16
30.07.2018
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Александр Несен
Заигрались господа в демократию!
17:05
30.07.2018
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Павел
своих террористов берегут.
17:01
30.07.2018
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