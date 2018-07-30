В Лондоне выступили против казни двух палачей ИГ* британского происхождения

ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид выступил против смертной казни для задержанных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство"* британского происхождения.
"Лично я не поддерживаю смертную казнь, но в данном конкретном деле в интересах всех будет привлечь этих людей к суду в наиболее подходящей юрисдикции. Я не могу далее комментировать это из-за того, что по этому делу возможны дальнейшие процессуальные действия", — сказал Джавид журналистам в понедельник в Лондоне.
Американские власти хотят экстрадировать боевиков из Сирии в США, чтобы привлечь их к ответственности, но нуждаются в доказательствах, которые находятся в распоряжении британцев. В середине июля британские СМИ со ссылкой на некие документы сообщали, что глава британского МВД отказался препятствовать депортации боевиков в США. Ранее СМИ сообщали, что британские власти требовали от Вашингтона гарантий неприменения смертной казни и грозились не предоставить американцам важную информацию, касающуюся передвижений, радикализации и деятельности боевиков.
Все четверо боевиков ранее проживали в западном Лондоне. Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах. Группа стала известна после того, как ее лидер Джихади Джон в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. Ранее СМИ сообщали, что Коти и Эльшейх были лишены британского гражданства.
*Террористическая организация, запрещена в России