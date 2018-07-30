Евросоюз расширил мандат военной тренировочной миссии в ЦАР

БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Евросоюз продлил мандат военно-обучающей миссии ЕС в Центральноафриканской республике (EUTM РКА) на два года, до 19 сентября 2020 года, выделив бюджет в размере свыше 25 миллионов евро, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет также изменил мандат миссии с тем, чтобы она могла предоставлять стратегические рекомендации не только министерству обороны, военному персоналу и вооруженным силам, но и кабинету президента, а также предоставлять консультации по вопросам военно-гражданского сотрудничества, в том числе министерству внутренних дел и жандармерии", — говорится в сообщении.

Совет выделил бюджет в размере около 25,4 миллиона евро на покрытие расходов миссии на период с 20 сентября 2018 года по 19 сентября 2020 года.

Миссия была создана в 2016 году, вносит вклад в реформу сектора безопасности в стране, базируется в Банги.