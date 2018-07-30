Около 20 тысяч украинских военных готовы уволиться из армии

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Около 20 тысяч военных намерены до конца 2018 года уволиться из украинской армии, треть из них — из-за маленьких зарплат, сообщается в письме главы Минобороны Украины Степана Полторака премьер-министру Владимиру Гройсману.

"С января по июнь этого года из рядов вооруженных сил Украины уволились более 11 тысяч офицеров и контрактников, у которых был военный опыт и на подготовку которых государством потрачены большие средства. По результатам проведенного опроса, до конца 2018 года намерены уволиться еще более 18 тысяч военнослужащих… Причиной возможного увольнения с воинской службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных)", — говорится в письме, фотокопия которого опубликована на сайте информационного военного портала Ukrainian Military Pages

Полторак также сообщил, что Минобороны намерено с 1 октября поднять минимальную зарплату рядовым с 7,5 тысячи гривен (280 долларов) до 9 тысяч (336 долларов), а офицерскому составу — с 11 тысяч гривен (411 долларов) до 15,3 тысячи (более 570 долларов). Однако для этого оборонному ведомству в 2018 году необходимо получить от государства дополнительно 4,5 миллиарда гривен (168 миллионов долларов).