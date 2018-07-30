Евросоюз переведет штаб морских сил из Британии в Испанию

БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. ЕС продлил в понедельник мандат операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали до 31 декабря 2020 года, одновременно постановив перевести с марта следующего года оперативный штаб морских сил ЕС из Британии в Испанию, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил мандат операции EU NAVFOR "Аталанта" до 31 декабря 2020 года. Совет также постановил переместить оперативный штаб военно-морских сил ЕС из Нортвуда (Великобритания) в Роту (Испания) и в Брест (Франция) для Центра морской безопасности в регионе Африканского рога (MSCHOA) с 29 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

Новым оперативным командующим с конца марта 2019 года, когда Британия должна выйти из ЕС, станет вице-адмирал испанских ВМС Антонио Марторелл Лакаве.

Операция ЕС "Аталанта" направлена на предотвращение и пресечение актов пиратства и вооруженного разбоя у побережья Сомали.