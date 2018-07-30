Посольство уточняет данные о россиянах, попавших под камнепад в Киргизии

БИШКЕК, 30 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке уточняет информацию о российских туристах, попавших под камнепад в Киргизии, сообщила РИА Новости в понедельник представитель дипломатического ведомства Дарья Пахомова.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что группа туристов, в том числе из Казахстана и России, попала под камнепад в горах Киргизии. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

"К нам пока никто не обращался по этому поводу. Мы будем уточнять информацию", — сказала собеседница агентства.