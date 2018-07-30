На юге Мьянмы пять человек погибли при сходе оползня

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при сходе оползня в штате Карен на юге Мьянмы, вызванном проливным дождём, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство информации страны.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Котаунг в понедельник в 7.45 по местному времени (4.15 мск). Несколько домов оказались под завалами, а пять человек, находившихся в них, погибли. Среди них были три женщины.

Ранее сход подобного оползня произошел в штате Шан на востоке Мьянмы 27 июля, в результате погибли трое дорожных рабочих. В тот же день в другом районе сошел еще один оползень, из-за которого была перекрыта дорога.

Также ранее 23 человека погибли при сходе оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы в штате Качин.