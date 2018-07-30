Армянский стартап создал саморазогревающиеся стаканы

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Армянский стартап Magicup создал саморазогревающиеся стаканы. Одним нажатием кнопки, кофе или чай в них можно разогреть до +72, сообщает Sputnik Армения.

На рынке уже есть керамические кружки, которые разогреваются сами. Cтоят они около 80 долларов, а походные модели – около 150. Армянский стартап создал технологию для более дешевых одноразовых стаканов. Но, как утверждают изобретатели, природа от них не пострадает.

"Их можно восстанавливать, но в производственных условиях. Поэтому продавать их мы будем только объектам общепита, чтобы их собирали и привозили к нам на повторные циклы. Ведь если мы возьмем такой стакан на улицу, то допив кофе, мы его просто выбросим. А мы не хотим, чтобы люди выбрасывали пластик", — рассказал Sputnik Армения представитель стартапа Мовсес Макарян.

Чашки имеют двойные стенки. Между ними — вещества для тепловой реакции. Она начинается после нажатия кнопки: вещества смешиваются, выделяют тепло и разогревают жидкость.

"Горячего кофе на ходу" не делает пока никто. Не удалось это даже такому мировому гиганту, как Nestle. В 2001 году компания выпустила такие чашки, но через год была вынуждена отозвать их с рынка — они недостаточно разогревали кофе.

"Другие чашки не действуют, если вокруг слишком холодно. А наша модель работает при температуре до минус четырех. Кроме того, другие могут разогревать жидкость максимум до 60 градусов с небольшим, а мы – до 72. Причем не на один миг, а до пяти минут", — добавил Макарян.

Какие именно реагенты будут разогревать кофе, разработчики пока не раскрывают. Но они абсолютно безвредны, заверяет представитель стартапа.

Основатели Magicup – студенты. Мовсес Макарян родился в городе Ванадзоре. После девятого класса он поступил в лицей в Сингапуре. Сейчас он учится бизнес-администрации в крупном сингапурском университете. В команде, которая работает над ноу-хау — товарищ Мовсеса по учебе и бизнесу, индиец Джай Малхотра. Им помогают армянские специалисты – опытные инженеры и химики.

Международный патент инноваторам пока не по карману – стоит он десятки тысяч долларов.

"Сначала мы получим армянский, потом выпустим несколько партий для местных кафе. После этого легче будет выходить на международный рынок – ведь технология будет уже испытана", — добавляет Мовсес.

В ближайшее время Magicup намерен запатентовать свою технологию в Армении и открыться как предприятие. Линию по переработке пластика уже закупили. По словам разработчиков, остается только менять форму чашек по потребностям клиентов. Стакан для кофе или чая можно приспособить и как миску для бульона или лапши.

Новинка была представлена на международном конкурсе Sevan Startup Summit 2018 на озере Севан. Конкурс прошел при поддержке программы Евросоюза Eu4Business, Германского агентства международного развития (GIZ), фонда Startup Armenia и других организаций.

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