На Филиппинах 13 человек погибли при наводнении

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Не менее 13 человек погибли в результате наводнений на густонаселенном филиппинском острове Лусон, сообщил Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC). Юго-западный муссон обрушился на западную часть острова.

"В общей сложности известно о 13 погибших, одном пострадавшем и одном пропавшем без вести", — говорится в докладе ведомства, опубликованном в воскресенье. Доклад от 30 июля подтверждает, что сообщений о новых жертвах не поступало.

По данным совета, от стихии пострадали около двух миллионов жителей. Более 550 тысяч из них получают помощь в эвакуационных центрах. С наводнениями столкнулись 754 района, в 502 из которых уровень воды уже понизился.

Согласно прогнозам, дожди и грозы обрушатся на острова Миндоро и Палаван к северу от Лусона. Есть риск наводнений и оползней. Стихия грозит и оставшейся части страны, где прогнозируют переменную облачность и дожди.