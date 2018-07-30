КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о требованиях к органическому производству, который направлен на совершенствование украинского законодательства и его гармонизацию с действующими в ЕС нормами, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

"Порошенко подписал закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского союза в сфере производства и обращения органических продуктов. Также он должен способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Согласно сообщению, закон устанавливает основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, также он определяет правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.