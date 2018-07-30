Верховный суд Украины отказался изменить подсудность дела Януковича

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался изменить подсудность дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, заявил в понедельник адвокат Януковича Игорь Федоренко.

Ранее Верховный суд Украины уже дважды отказал адвокатам Януковича в удовлетворении просьбы об изменении подсудности дела о госизмене.

"Нам отказали (в изменении подсудности дела Януковича – ред.) и сообщили, что в случае, если основанием для изменения подсудности есть нарушения процессуального законодательства судом, есть другой порядок решения этого вопроса",- сказал Федоренко.

Он добавил, что защита Януковича примет участие в заседании Оболонского районного суда Киева во вторник, где запланировано слушание по делу о госизмене. По словам Федоренко, адвокаты намерены ходатайствовать о возвращении к стадии допроса свидетелей.

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до вторника в слушании дела Януковича из-за неявки на заседание его адвокатов. В понедельник должны были начаться прения сторон. Ранее суд отказал защите Януковича в допросе еще 252 свидетелей.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.