В Совфеде ответили на предложение депутата сейма Латвии разделить Россию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу следует подумать о внутренней ситуации в собственной стране, а не строить планы по "разделу России", заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в результате правления политиков с подобными взглядами Латвию покидает все больше людей.

"Скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле", — отметил сенатор в Twitter.

Ранее Кирштейнс заявил о необходимости раздробить Россию на части по этническому составу для установления "мира в Европе". Таким заявлением политик отреагировал на пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, предложившему экстремистский вариант гимна Советского Союза.