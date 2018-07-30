БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Еврокомиссия осведомлена о ситуации с притоком мигрантов у побережья Испании, получила и рассматривает заявку Мадрида на оказание дополнительной помощи, сообщила в понедельник журналистам представитель ЕК Наташа Берто.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

"ЕК осведомлена о ситуации на Западно-Средиземноморском пути миграции, мы следим за этим очень внимательно. В пятницу ЕК связывалась с премьером Испании, ЕК подтвердила свою поддержку", — сообщила Берто.

По ее словам, "Испания запросила дополнительную помощь, этот запрос в настоящее время оценивается, и на него будет предоставлен оперативный ответ". Она также напомнила, что ЕК уже оказывает содействие властям Испании и Марокко в связи с ситуацией в сфере миграции.