КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Филиал акционерной компании "Украинские железные дороги" заключил договор с филиалом "Российских железных дорог" на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов), информация об этом содержится на сайте украинских госзакупок.

Согласно сообщению, договор на поставку продукции заключен 26 июля, сроки поставки – до конца 2018 года.

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции с российского рынка. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".