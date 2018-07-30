Глава МИД Южной Кореи обсудила со Слуцким двусторонние отношения

ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий провели встречу в Сеуле, в ходе которой обсудили вопросы развития двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове.

"Министр Кан (Гён Хва – ред.) отметила развитие двусторонних отношений между Южной Кореей и Россией в последние годы, в частности успешное проведение визита президента Мун Чжэ Ина в РФ, а также вклад двух стран в этот процесс", — говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД.

В свою очередь, Слуцкий "заявил, что визит президента Мун (Чжэ Ина – ред.) в Россию стал краеугольным камнем для развития двусторонних отношений, и что многие россияне были поражены господином Мун (Чжэ Ином – ред.)".

"Госпожа Кан призвала Россию поддержать и содействовать денуклеаризации Корейского полуострова и мирному процессу в регионе. Господин Слуцкий подчеркнул, что российской стороне хорошо известна позиция правительства Южной Кореи по вопросу вокруг Корейского полуострова", — отмечается в сообщении ведомства.

В конце апреля текущего года состоялся саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Вторая в этом году встреча состоялась в мае в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. В настоящее время не исключается проведение третьей встречи – в сентябре в Пхеньяне. Главными темами запланированной на осень этого года встречи лидеров Южной Кореи и КНДР станут установление мира и процветания на Корейском полуострове, реализация положений Пханмунджомской декларации, а также поддержание прочных отношений между двумя государствами.

В июне в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.