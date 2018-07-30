ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 30 июл — РИА Новости. Решение Греции выслать российских дипломатов принималось под жестким давлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С Грецией мы уже делали комментарий. Я просто могу еще раз сказать: у нас нет оснований сомневаться, что эти решения принимались под жестким давлением тех, кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта"- сказал Лавров, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Греческая газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг Захаровой, обвинило МИД РФ в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.