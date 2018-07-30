Москва знает о планах Запада в отношении России, заявил Лавров

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 30 июл – РИА Новости. Закрытие военных баз на Кубе и во Вьетнаме не повлияло на информированность Москвы о планах западных военных в отношении РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении РФ военными и США, и других западных стран, — эта обеспеченность такой информацией гарантирована", — сказал министр на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", отвечая на вопрос, как отразилось на безопасности России решение о закрытии военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

По его словам, решение по базам "принимались в определенный исторический период на основе анализа, который в то время российское руководство провело относительно факторов, которые влияют на безопасность РФ".