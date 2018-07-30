Мэр Вильнюса просит проверить законность рекламы услуг "Яндекс.Такси"

ВИЛЬНЮС, 30 июл — РИА Новости. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс обратился в Совет по конкуренции в связи с рекламой, которую дает компания "Яндекс.Такси" и которая, по его мнению, может нарушать литовское законодательство, сообщила в понедельник пресс-служба вильнюсского самоуправления.

На прошлой неделе в Литве заработал сервис "Яндекс.Такси". Член оппозиционной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Аудронюс Ажубалис обратился к директору Департамента по государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как "услуги перевозок, основанные на современных мобильных технологиях, могут собирать и систематизировать чувствительную информацию о пассажирах — их маршрутах, времени поездок и так далее".

"Шимашюс обратился в Совет по конкуренции в связи с распространением рекламы, возможно, не соответствующей требованиям закона. Мэр просит совет рассмотреть вопрос, не нарушает ли распространяемая разными способами реклама компанией российского капитала "Яндекс.Такси" литовского закона о рекламе и не вводит ли в заблуждение потребителя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рекламе "Яндекс.Такси" описываются услуги такси, что ясно указано и в названии компании, "однако компания до сих пор не обратилась к администрации вильнюсской мэрии с просьбой о выдаче разрешения на перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси".

Отмечается, что мэр Вильнюса проинформировал совет по конкуренции и о том, что ЗАО ETN Baltic, занимающаяся распространением уличной рекламы, планирует начать рекламировать услуги "Яндекс.Такси" с 1 августа, "об этом мэрия уже предупредила рекламную компанию".

На прошлой неделе мэр Вильнюса обратился также в департамент национальной безопасности Литвы с просьбой проинформировать, не несет ли деятельность компании "Яндекс.Такси" угрозу нацбезопасности.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает более чем в 150 крупных городах России и ряда стран бывшего СССР.