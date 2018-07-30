МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. Об этом сообщает портал Ukrmilitary со ссылкой на Минобороны Украины.

Основной причиной для ухода из вооруженных сил стал низкий уровень оплаты труда. Такую причину привели более трети (36%) опрошенных бывших военных.

В ведомстве пояснили, что материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен (около 300 долларов), что равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране. С 1 января 2017 года соотношение изменилось до показателей 2,2 и 0,89 раза.

Сейчас военнослужащий ВСУ в среднем получает 8,7 тысячи гривен. При этом денежное довольствие в первый год контракта составляет 7,5 тысячи.

Отмечается, что до конца 2018 года ряды украинской армии могут покинуть еще 18 тысяч человек.