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Барселонские таксисты угрожают заблокировать границу, вокзалы и аэропорт

(обновлено: 12:24 30.07.2018)
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© AP Photo / Manu FernandezПротестующий сжигает файеры во время забастовки таксистов в БарселонеПротестующий сжигает файеры во время забастовки таксистов в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Таксисты Барселоны и Мадрида продолжают в понедельник бессрочную забастовку, к ним присоединились водители многих других городов Испании.

Самолеты Ryanair. Архивное фото
© AFP 2018 / Michael Bahlo
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В списке, где проходит забастовка, – Малага, Валенсия, Аликанте, Сарагоса, Ла Риоха, Севилья, Бильбао, Сантандер, Пальма. Здесь о бессрочной забастовке пока не объявлено, однако многие таксисты не работают.

Организаторы забастовки, которая началась в Барселоне на прошлой неделе, угрожают заблокировать границу с Францией, порты, аэропорты, вокзалы, заявил на митинге в Барселоне представитель организации Élite Taxi Альваро Альварес "Тито".

К этим мерам таксисты прибегнут, если на встрече в понедельник с руководством министерства развития не удастся договориться о выполнении их требований – прекращение выдачи новых лицензий автомобилям напрокат с водителем (VTC, которыми пользуются Uber и Cabify), соблюдение правила, согласно которому на тридцать официальных лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC, а также дать возможность региональным властям самим определять квоты.

Участник забастовки таксистов в Барселоне пинает автомобиль, работающий с сервисом Uber. 25 июля 2018
© REUTERS / Albert Gea
Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне из-за нападений таксистов

Таксисты Мадрида объявили о забастовке в минувшие выходные. Такси не ездят ни от аэропорта им. Адольфо Суареса, ни от вокзалов. Рядом с вокзалом "Аточа" находятся несколько десятков такси, однако они бесплатно отвозят лишь пассажиров, которым сложно пользоваться общественным транспортом – людям с ограниченными возможностями. "Мы оказываем сегодня только минимальный сервис. Приносим извинения остальным пассажирам, но это единственный способ заставить нас услышать. Протесты начались не сегодня, мы говорим об этой проблеме уже несколько лет, и в результате власти всегда на стороне Uber", — говорит Хорхе, который работает таксистом пятнадцать лет. Ситуацию, когда за официальную лицензию приходится платить более ста тысяч евро, а лицензия VTC может обходиться в несколько десятков евро, он считает "возмутительной".

Туристка из Германии в растерянности смотрит на карту метро. О том, что в Мадриде бастуют таксисты, она не знала. "Это ужасно неудобно ехать с таким огромным чемоданом. Не понимаю, из-за чего они бастуют, но лично для меня это не лучшее начало недели", — возмущается она.

Такси
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Барселоне, где забастовка продолжается уже пятый день, до сих пор заблокирована одна из центральных улиц города – Гран-Виа. Таксисты там провели уже третью ночь и разъезжаться не собираются.

С представителями организаций таксистов Fedetaxi, Antaxi y Elitetaxi в понедельник встретится государственный секретарь по транспорту Педро Саура.

Во вторник пройдут переговоры с представителями объединения предпринимателей Unauto, которое занимается обеспечением выдачи лицензий VTC. Uber и y Cabify требует от правительства "прекратить шантаж" со стороны таксистов, а также не допустить новых нападений на водителей и их автомобили. На 1 августа назначена Национальная конференция транспорта, в которой примет участие министр развития Хосе Луис Абалос и представители отрасли различных автономных сообществ.

Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь лицензию VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

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