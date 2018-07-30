Сейм Польши должен потребовать репарации от России, заявил депутат

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польский сейм следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", — сказал Мулярчик.
"Я знаю, что такие отчеты подготовили государства Балтии. Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть", — добавил он.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.