Сейм Польши должен потребовать репарации от России, заявил депутат

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польский сейм следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

Ранее политики польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) заявили, что их страна хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации и от России.

"Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", — сказал Мулярчик.

"Я знаю, что такие отчеты подготовили государства Балтии. Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть", — добавил он.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал инициативу польских политиков, заявив, что никаких репараций от России страна не получит, так как у нее нет таких прав. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал требования властей Польши тупиковым путем. По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, как можно оценить жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Польши от фашистской оккупации. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что российским властям не стоит делать официальные заявления в ответ на эту инициативу.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.