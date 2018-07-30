Отпущенный под залог генсек ОДКБ не покидал Армению, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя и отпущенный судом под залог, находится в республике, сообщили РИА Новости его адвокат Мигран Погосян.
"В данный момент Хачатуров находится в Армении", — сказал Погосян. Он добавил, что пока нет окончательного мнения об обжаловании решения суда. "Окончательного мнения по этому вопросу пока нет, но по всей видимости, мы сделаем это", — отметил адвокат.
Согласно уставу ОДКБ, "генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими". Как говорится в документе, "генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".
Ранее МИД Армении заявил о начале процесса замены генсека ОДКБ. Диписточник в Москве назвал такое решение "непрофессиональным".
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.