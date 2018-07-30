Депутат сейма Латвии предложил раздробить Россию на несколько частей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". По его мнению,это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — написал Кирштейнс в Twitter

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза. Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет.

Покушение на территориальную целостность

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта, мечты раздробить Россию или уничтожить ее "не переводятся несколько столетий".

По словам политолога, заявления Кирштейнса — это покушение на территориальную целостность и суверенитет России.

Тайные желания

"Этот политик либо провокатор, либо мы должны привлечь его к ответственности за такие слова, используя международные структуры", — отметил Почта в разговоре с RT

В свою очередь, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что Кирштейнс придерживается радикальных националистических взглядов и совершенно не заботится о вопросе войны и мира. Тем не менее, по словам евродепутата, подобные взгляды широко распространены в Восточной Европе.

"Он (Кирштейнс — прим. ред.) откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года", — пояснил Митрофанов в интервью RT.

Нужно бороться с агрессией

Кроме того, депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что предложение Кирштейнса подтверждает обоснованную обеспокоенность России в отношении угрозы со стороны НАТО.

Парламентарий отметил, что западные страны уверяют Россию в отсутствии намерений по раздроблению страны и захвату территорий и природных ресурсов, однако высказывание латвийского депутата свидетельствует об обратном.

"Именно поэтому мы должны с этими опасностями натовскими определенными агрессивными намерениями бороться, а не верить каким-то словам", — добавил Калашников.