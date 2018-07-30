Порошенко объявит об участии в выборах в последний момент, считает депутат

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Заместитель председателя фракции коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте Виктория Сюмар считает, что нынешний президент Украины Петр Порошенко объявит об участии в президентских выборах перед самим стартом избирательной кампании зимой.

Выборы главы государства состоятся на Украине в марте 2019 года. Порошенко еще не заявлял о своем намерении участвовать в президентских выборах. Согласно последним данным соцопросов, действующего президента готовы поддержать около 8% избирателей. Лидером президентского рейтинга остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1%.

"Я думаю, что он сам будет определяться уже непосредственно на старте официальной кампании… Думаю, что он только зимой сможет оценить ситуацию", — сказала Сюмар в опубликованному в понедельник интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Она также не исключила, что у Порошенко есть шансы выйти во второй тур выборов.

"Это напрямую зависит от того, как себя поведут влиятельные партнеры Порошенко, то есть Гройсман (премьер Владимир Гройсман – ред), Кличко и Яценюк (мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Арсений Яценюк – ред). Если кто-то из них пойдет на выборы, то выйти во второй тур Порошенко будет почти невозможно", — добавила депутат. Она также отметила, что не видит проблем, если Порошенко примет решение не баллотироваться.

"Свою историческую роль в стабилизации государства во время войны он, очевидно, выполнил. Но, бесспорно, Порошенко является сильным политиком, и, конечно, у него есть амбиции выиграть (выборы — ред.) второй раз", — сказала Сюмар.