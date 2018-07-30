Анна Семенович попала в базу украинского "Миротворца"

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Российская певица Анна Семенович попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за поездок в Крым и Донбасс.
Как сообщается на сайте, Семенович внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым. Кроме того, на сайте сообщается, что Семенович "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения" в Донбасс.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
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