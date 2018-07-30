Адвокаты будут вновь просить о передаче дела Януковича в другой суд

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Защита просит Верховный суд Украины изменить подсудность дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, поскольку суд, рассматривающий дело сейчас, находится под политическим давлением и является необъективным, заявил в понедельник адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Верховный суд Украины дважды отказал адвокатам Януковича в удовлетворении просьбы об изменении подсудности дела о госизмене.

"Сейчас мы будем просить Верховный суд, во-первых, вызвать и заслушать Виктора Федоровича Януковича, дать возможность высказать ему свое мнение относительно процесса, который происходит сейчас", — сказал Сердюк в эфире телеканала "112. Украина".

Кроме того, по его словам, адвокаты будут ходатайствовать о передаче дела Януковича о госизмене из Оболонского райсуда Киева в любой другой. По словам Cердюка, суд, рассматривающий дело сейчас, находится под политическим давлением и является необъективным.

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до вторника в слушании дела Януковича из-за неявки на заседание его адвокатов. В понедельник должны были начаться прения сторон,