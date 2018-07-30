В Бельгии заявили о нехватке полицейских

БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Полиция Бельгии испытывает острую нехватку кадров, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097, сообщил представитель профсоюза стражей порядка SLFP Вансен Уссен.

По его словам, кадровый дефицит приводит к тому, что полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность. "Зачастую принимаются решения о сокращении патрулирования", — сказал Уссен журналистам. Он сообщил, что в ситуации с нехваткой кадров профсоюз уже запросил руководство министерства внутренних дел Бельгии ускорить набор полицейских кадров.

Газета De Morgen в апреле 2017 года сообщала о дефиците кадров в рядах антитеррористического подразделения федеральной полиции Бельгии. Издание тогда информировало о намерении около 20 специалистов по борьбе с терроризмом покинуть ряды подразделения в связи с несправедливой критикой, которой их подвергли в связи с терактами 22 марта 2016 года в Брюсселе.