Янукович подал иск на генпрокуратуру Украины и Луценко

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в реестре судебных дел, размещенном в понедельник на портале "Судебная власть Украины".

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", данный иск будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.

"Суть иска — о защите чести, достоинства и деловой репутации", — говорится в сообщении

Истцом указан Виктор Янукович, ответчиками – генеральная прокуратура Украины и генпрокурор Юрий Луценко. Заседание назначено на 10.00 (совпадает с мск) 13 сентября 2018 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением.

Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, суть обвинений сводится к тому, что Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его "ввести на Украину оккупационные войска".

Экс-президент Украины отверг обвинения в свой адрес, утверждая, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.

Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Она позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей. Обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение.

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.