Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесли на 6 августа

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рассмотрение апелляции на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 6 августа по требованию защиты журналиста, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Ранее, 11 июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. В понедельник Апелляционный суд Херсонской области должен был рассмотреть апелляцию.

"Поскольку сторона обвинения не доставила Кирилла в суд, мы потребовали, чтобы его явка была обязательна. Тем более, что он подавал такие ходатайства, и без него нельзя рассматривать такие апелляционные жалобы. Мы отстаиваем присутствие нашего подзащитного на заседании, чтобы его права были соблюдены", — заявил адвокат, добавив, что заседание перенесено на 6 августа.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Кроме того, 19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского — квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".