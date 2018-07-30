Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесли на 6 августа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рассмотрение апелляции на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 6 августа по требованию защиты журналиста, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Ранее, 11 июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. В понедельник Апелляционный суд Херсонской области должен был рассмотреть апелляцию.
"Поскольку сторона обвинения не доставила Кирилла в суд, мы потребовали, чтобы его явка была обязательна. Тем более, что он подавал такие ходатайства, и без него нельзя рассматривать такие апелляционные жалобы. Мы отстаиваем присутствие нашего подзащитного на заседании, чтобы его права были соблюдены", — заявил адвокат, добавив, что заседание перенесено на 6 августа.
Кроме того, 19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского — квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.
В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".