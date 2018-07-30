Вопрос об аресте Кочаряна вынесут на международные площадки

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Парламентская фракция бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) пообещала поднять вопрос об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна на международных площадках.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца.

"Фракция РПА озвучит вопрос ареста и связанные с ним процессы по каналам парламентской дипломатии, на соответствующих международных площадках и в международных форматах", — говорится в заявлении, обнародованном в понедельник зампредом партии Арменом Ашотяном.

По мнению РПА, "подобным безосновательным обвинением в стране поощряются тенденции общественного раскола, которые становятся еще более опасными на тревожном фоне, формируемом вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)". В документе отмечается, что возбужденное уголовное дело нанесет серьезный вред внутриполитическим процессам внутри страны и может привести не только к нарушениям прав человека и основных свобод, но и снижению рейтинга и авторитета Армении в международных, в том числе правовых инстанциях.

"Спецследственная служба, прокуратура и суды обязаны должным образом гарантировать положения конституции и руководствоваться исключительно требованиями конституции, законов и международных договоров", — отметили во фракции.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. По тому же делу обвинение было предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.