Вопрос об аресте Кочаряна вынесут на международные площадки

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Парламентская фракция бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) пообещала поднять вопрос об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна на международных площадках.
"Фракция РПА озвучит вопрос ареста и связанные с ним процессы по каналам парламентской дипломатии, на соответствующих международных площадках и в международных форматах", — говорится в заявлении, обнародованном в понедельник зампредом партии Арменом Ашотяном.
По мнению РПА, "подобным безосновательным обвинением в стране поощряются тенденции общественного раскола, которые становятся еще более опасными на тревожном фоне, формируемом вокруг Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)". В документе отмечается, что возбужденное уголовное дело нанесет серьезный вред внутриполитическим процессам внутри страны и может привести не только к нарушениям прав человека и основных свобод, но и снижению рейтинга и авторитета Армении в международных, в том числе правовых инстанциях.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. По тому же делу обвинение было предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.