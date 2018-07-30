Заседание по делу Януковича о госизмене перенесли из-за неявки адвокатов

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до вторника в слушании дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича из-за неявки на заседание его адвокатов.

Ранее суд назначил прения сторон по делу Януковича на 30 и 31 июля, а также 1 августа как запасную дату.

"Сторона защиты на судебные прения не прибыла",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, защитники просили отложить заседание, так как находятся в Верховном суде Украины, где рассматривается их ходатайство об изменении подсудности дела Януковича. Судья подчеркнул, что это третья попытка адвокатов изменить подсудность дела.

"Суд, посоветовавшись на месте, постановил — для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича объявить перерыв до завтра (вторника – ред.) до 10.00 (совпадает с мск)", — заявил судья.