"Крыть нечем": на Украине оценили Крымский мост

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", — отметила Монтян в интервью YouTube-каналу Topinform.

По ее собственному признанию, в 2013 году она доказывала невозможность его строительства, но теперь убедилась в обратном.

"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!" — добавила Монтян.

По ее словам, еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет "полный кайф".

Ранее Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму, после чего заявила, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.