Американский сенатор похвалил Трампа за жесткость в отношении России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм похвалил президента Дональда Трампа за санкции в отношении России.

"Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России, чем была у Обамы, — отметил он в интервью Fox News . — Армия на Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций, чем были при Обаме".

Грэм отметил также, что "на сто процентов" поддержал бы введение новых мер против Москвы, поскольку нынешние ограничения, по его мнению, оказались неэффективны.

Ранее Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению давления на Россию. В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".