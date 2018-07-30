В Зимбабве впервые после ухода Мугабе открылись избирательные участки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Зимбабве, где проходят первые выборы с момента ухода в отставку с поста президента Роберта Мугабе, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.

Как пишет портал, участки открылись в 07.00 по местному времени (08.00 мск). Еще до открытия у входов на ряд участков, в частности в населенных пунктах Мбаре и Кувадзана — пригородах столицы Хараре, образовались очереди из желающих проголосовать.

Некоторые из местных жителей пришли к избирательным участкам еще в 04.00 по местному времени (05.00 мск), в надежде увидеть "изменения" после выборов.