В Аргентине юноша едва выжил, попав в ДТП на скорости 170 километров в час

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Аргентине автомобиль на скорости 170 километров в час пробил заграждение и вылетел с двухъярусной эстакады. Видео с камеры наблюдения на дороге опубликовано в Youtube.

Как отмечает местное издание Todo Noticias , за рулем автомобиля находился 19-летний юноша. Предполагается, что он не смог справиться с управлением.

Также выяснилось, что за машиной числится шесть штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль принадлежит отчиму водителя.

К счастью, юноша выжил, но получил множество переломов. Его доставили в больницу. В результате аварии больше никто не пострадал.