МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил что из-за наложенных на него российских визовых санкций его научная карьера окончена.

"Моя жизнь уже изменилась", — ответил Макфол в интервью телеканалу MSNBC на вопрос ведущего, как повлияет на его жизнь прошедшая в Хельсинки встреча лидеров России и США.

"Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я профессор, я был профессором почти три десятка лет, почти все мои исследования были о России. Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию", — сказал Макфол.

"Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, настоящих исследований окончена", — сказал он.

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы. Сейчас он профессор Стэнфордского университета и активный комментатор по российско-американским отношениям. По данным МИД России, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".