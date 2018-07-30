Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в группу

МОСКВА, 30 июл РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-участницы БРИКС позволить Турции вступить в организацию. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите группы, проходившем в ЮАР.
"Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", подчеркнул президент Турции.
На настоящий момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит объединения состоялся в июне 2009 года, когда ЮАР еще не входила в БРИКС.
"С кондачка не решается"
На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что расширение БРИКС пока не планируется, однако он не исключил, что в будущем у организации будут новые члены.
"Те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", отметил президент России, подчеркнув, что это совсем не означает, что БРИКС закрыт для новых членов.
"Просто этот вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно проработать", добавил Путин.
Направления работы
В ходе пресс-конференции после саммита БРИКС, проходившем в ЮАР, российский президент также выделил главные направления работы объединения: борьба с террористической угрозой и координация деятельности стран-участниц в политическом и экономическом аспектах.
Президент России также отметил, что БРИКС добился большого прогресса с момента своего создания. По его мнению, вместе с увеличением числа участников, объединение приобрело характерные черты организации, а общие интересы участников БРИКС стали более обширными.
Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге ЮАР. В ходе встречи лидеры стран-участниц подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.