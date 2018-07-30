Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в группу

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств в Йоханнесбурге. 27 июля 2018. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств в Йоханнесбурге. 27 июля 2018. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-участницы БРИКС позволить Турции вступить в организацию. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите группы, проходившем в ЮАР.

"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", сказал Эрдоган, отметив, что члены БРИКС "тепло поприветствовали" его предложение.

"Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", подчеркнул президент Турции.

На настоящий момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит объединения состоялся в июне 2009 года, когда ЮАР еще не входила в БРИКС.

"С кондачка не решается"

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что расширение БРИКС пока не планируется, однако он не исключил, что в будущем у организации будут новые члены.

По его словам, многие страны выражают свое желание на вступление в БРИКС, но лидеры стран-участниц подходят к этому вопросу с осторожностью. Как отметил Путин, БРИКС необходимо тщательно проработать этот аспект.

"Те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", отметил президент России, подчеркнув, что это совсем не означает, что БРИКС закрыт для новых членов.

"Просто этот вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно проработать", добавил Путин.

Направления работы

В ходе пресс-конференции после саммита БРИКС, проходившем в ЮАР, российский президент также выделил главные направления работы объединения: борьба с террористической угрозой и координация деятельности стран-участниц в политическом и экономическом аспектах.

По словам Путина, главными темами завершившегося саммита стали защита многосторонности, противодействие односторонним подходам в мировой политике, и использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.

Президент России также отметил, что БРИКС добился большого прогресса с момента своего создания. По его мнению, вместе с увеличением числа участников, объединение приобрело характерные черты организации, а общие интересы участников БРИКС стали более обширными.

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге ЮАР. В ходе встречи лидеры стран-участниц подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.