Эксперты ОБСЕ назвали условия, при которых посетят Крым

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) намерена посетить Крым для оценки ситуации с правами человека, добираться она намерена через Украину с согласия Киева, пишет газета "Известия".

"Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове", — рассказали изданию в бюро.

В БДИПЧ добавили, что для отправки экспертов в Крым им требуется предварительное приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины, добавляет газета.

Крымский вице-премьер и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов заявил "Известиям", что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями при условии соблюдения всех российских законов.

"Мы много раз говорили, что готовы принять независимых экспертов, и приглашаем все международные организации посетить Крым. Но без России приехать на полуостров не получится. Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно", — сказал он.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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