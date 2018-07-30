В Калифорнии число жертв лесных пожаров возросло до шести человек

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жертвами лесных пожаров в штате Калифорния стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести, сообщает местное издание Redding Record Searchlight.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Природный пожар Carr Fire в округе Шаста уничтожил 500 домов и повредил 75 строений. Площадь возгорания превышает 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%. Эвакуированы 38 тысяч жителей окрестных поселений. Президент США Дональд Трамп в связи с лесными пожарами объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния.

Как сообщает национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч.